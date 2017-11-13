Державин бросил трубку после вопроса об увольнении из «Машины времени» из-за Крыма

Москва, 13 ноября. Клавишник группы «Машина времени» Андрей Державин отказался дать комментарий по поводу своего увольнения из коллектива из-за того, что он поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации.

Так, когда журналист задал музыканту соответствующий вопрос, тот просто бросил трубку, передает радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, ранее украинский журналист Айдер Муждабаев на своей личной странице в социальной сети Facebook написал, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич выгнал из группы Державина. Муждабаев отметил, что Державина выгнали из группы не на время турне, а навсегда. Журналист отметил, что такое решение Макаревич якобы принял перед гастролями по Украине.

При этом сам Макаревич подчеркнул, что внутренние дела коллектива касаются только ее участников.

9 ноября Макаревич выразил сожаление в связи с желанием властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.