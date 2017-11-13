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Державин бросил трубку после вопроса об увольнении из «Машины времени» из-за Крыма
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    Державин бросил трубку после вопроса об увольнении из «Машины времени» из-за Крыма

    14:53  13 Ноября 2017
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    Державин бросил трубку после вопроса об увольнении из «Машины времени» из-за Крыма

    Москва, 13 ноября. Клавишник группы «Машина времени» Андрей Державин отказался дать комментарий по поводу своего увольнения из коллектива из-за того, что он поддержал присоединение Крыма к Российской Федерации.

    Так, когда журналист задал музыканту соответствующий вопрос, тот просто бросил трубку, передает радиостанция «Говорит Москва».

    Напомним, ранее украинский журналист Айдер Муждабаев на своей личной странице в социальной сети Facebook написал, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич выгнал из группы Державина. Муждабаев отметил, что Державина выгнали из группы не на время турне, а навсегда. Журналист отметил, что такое решение Макаревич якобы принял перед гастролями по Украине.

    При этом сам Макаревич подчеркнул, что внутренние дела коллектива касаются только ее участников.

    Державин бросил трубку после вопроса об увольнении из «Машины времени» из-за Крыма

    9 ноября Макаревич выразил сожаление в связи с желанием властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #макаревич #державин #машина времени
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