Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Песков призвал при изучении заявления РФ и США по Сирии ориентироваться на его текст
Происшествия
Животных отравили на ферме в Новокузнецке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Животных отравили на ферме в Новокузнецке

    12:13  13 Ноября 2017
    47

    Животных отравили на ферме в Новокузнецке

    Кемерово, 13 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в отравлении животных на ферме в Новокузнецке.

    Владелец фермерского хозяйства сообщил полиции, что его животных отравили. Было отравлено пять свиней, три из которых погибли. Сотрудниками полиции было установлено, что к преступлению причастен экс-сотрудник предприятия, который ранее был уволен. Мужчина сознался, что таким образом он хотел отомстить бывшему работодателю за увольнение, сообщает «Газета Кемерова». Ночью мужчина проник на территорию хозяйства и подсыпал яд в корм животных.

    Были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «кража» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить срок в виде пяти лет лишения свободы.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кемерово #новокузнецк #животные
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        548
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1097
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        467
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1095