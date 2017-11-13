Животных отравили на ферме в Новокузнецке

Кемерово, 13 ноября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в отравлении животных на ферме в Новокузнецке.

Владелец фермерского хозяйства сообщил полиции, что его животных отравили. Было отравлено пять свиней, три из которых погибли. Сотрудниками полиции было установлено, что к преступлению причастен экс-сотрудник предприятия, который ранее был уволен. Мужчина сознался, что таким образом он хотел отомстить бывшему работодателю за увольнение, сообщает «Газета Кемерова». Ночью мужчина проник на территорию хозяйства и подсыпал яд в корм животных.

Были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «кража» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Мужчине может грозить срок в виде пяти лет лишения свободы.