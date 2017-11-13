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Политика
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Новости Сирии
Ушаков: Дата проведения Конгресса сирийского нацдиалога не определена
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    Ушаков: Дата проведения Конгресса сирийского нацдиалога не определена

    12:15  13 Ноября 2017
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    Ушаков: Дата проведения Конгресса сирийского нацдиалога не определена

    Москва, 13 ноября. В настоящее время дата неизвестно, когда состоится Конгресс сирийского национального диалога. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    «Пока нет», — кратко ответил Ушаков на вопрос о том, удалось ли определиться с новой датой проведения Конгресса.

    Напомним, ранее стало известно, что после переговоров с Турцией в Москве решили перенести дату Конгресса сирийского национального диалога, который, как предполагалось, должен был быть проведен в Сочи 18 ноября. 

    Новая российская миротворческая инициатива предполагает проведение съезда с участием всех сирийских этнических и религиозных групп, а также правительства и оппозиции. Предполагалось, что Конгресс нацдиалога сможет действовать параллельно с межсирийскими переговорами в Женеве и Астане.

    Автор: Валентин Меликов
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