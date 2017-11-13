Ушаков: Дата проведения Конгресса сирийского нацдиалога не определена

Москва, 13 ноября. В настоящее время дата неизвестно, когда состоится Конгресс сирийского национального диалога. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока нет», — кратко ответил Ушаков на вопрос о том, удалось ли определиться с новой датой проведения Конгресса.

Напомним, ранее стало известно, что после переговоров с Турцией в Москве решили перенести дату Конгресса сирийского национального диалога, который, как предполагалось, должен был быть проведен в Сочи 18 ноября.

Новая российская миротворческая инициатива предполагает проведение съезда с участием всех сирийских этнических и религиозных групп, а также правительства и оппозиции. Предполагалось, что Конгресс нацдиалога сможет действовать параллельно с межсирийскими переговорами в Женеве и Астане.