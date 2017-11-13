Путин выразил соболезнования Рухани в связи с землетрясением в Иране

Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Рухани в связи с жертвами при землетрясении в республике, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, вызванными мощным землетрясением на западе Ирана», — говорится в послании российского президента.

Путин попросил иранского коллегу передать «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших». Пострадавшим глава России пожелал скорейшего выздоровления.

Почти четыре тысячи человек пострадали при землетрясении на территории Ирана. Число погибших в этой трагедии достигает уже почти 300 человек.

Катаклизм произошел к югу от небольшого иранского города Халабджа около ирано-иракской границы. Отголоски подземного толчка мощностью 7,3 балла ощущались вплоть до Средиземного моря.