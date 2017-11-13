Гроссмейстер Карякин присоединился к «Команде Путина»

Москва, 13 ноября. Российский шахматист Сергей Карякин решил присоединиться к общественному движению «Команда Путина» (Putin Team), о создании которого ранее объявил нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

По словам 27-летнего гроссмейстера, он всегда поддерживал российского лидера.

Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде! pic.twitter.com/OvMuVwTZui — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) November 13, 2017

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь наконец могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде», — написал Карякин в своем микроблоге в сети Twitter.

Напомним, ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин присоединился к «Команде Путина».

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