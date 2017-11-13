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Гроссмейстер Карякин присоединился к «Команде Путина»
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    Гроссмейстер Карякин присоединился к «Команде Путина»

    14:00  13 Ноября 2017
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    Гроссмейстер Карякин присоединился к «Команде Путина»

    Москва, 13 ноября. Российский шахматист Сергей Карякин решил присоединиться к общественному движению «Команда Путина» (Putin Team), о создании которого ранее объявил нападающий сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. 

    По словам 27-летнего гроссмейстера, он всегда поддерживал российского лидера. 

    «Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь наконец могу сделать это официально. Putin Team. Я в команде», — написал Карякин в своем микроблоге в сети Twitter.

    Напомним, ранее форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин присоединился к «Команде Путина». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #карякин #команда путина
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