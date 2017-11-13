Сценаристы вырежут Спейси из «Карточного домика» после секс-скандала

Нью-Йорк, 13 ноября. Сценаристам, которые работали над сценарием шестого сезона американского сериала «Карточный домик», в ближайшее время придется в авральном порядке переписать сценарий, чтобы исключить из него президента Фрэнка Андервуда, которого играл известный голливудский актер Кевин Спейси. Весь сценарий сериала придется полностью изменять после того, как Спейси был уволен из-за скандала вокруг обвинений в сексуальных домогательствах, которые произошли 30 лет назад.

Для того, чтобы уложиться в сроки по производству сериала, сценаристам придется полностью переписать сезон за девять месяцев. Эта задача была поручена главным сценаристам Мелиссе Джеймс Гибсон и Фрэнку Пульвезе. Как отмечают «Известия», шестой сезон сериала, вероятнее всего, станет последним. Как отмечают СМИ, завершение карточного домика станет ударом для экономики американского Балтимора — город лишится сразу 2000 рабочих мест.

Напомним, карьера и жизнь Кевина Спейси оказались под ударом после того, как актер Энтони Рэпп заявил, что в начале 1970-х годов Спейси пытался соблазнить его — 14-летнего подростка — во время одной из вечеринок.