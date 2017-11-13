Украинский призывник женился на бабушке-инвалиде, чтобы откосить от службы

Винница, 13 ноября. Брак 80-летней бабушки Зины с 22-летним внучатым племянником Александром вызвал большой ажиотаж на Украине.

В военкомате считают, что таким образом парень пытается откосить от службы в армии. Как стало известно, повестку о призыве в ВСУ Александр получил еще 25 октября, а 31-го принес справку о регистрации брака. Представители военкомата считают, что брак пожилой женщины и молодого призывника фиктивный, они намерены доказать это через суд.

«Отец привел призывника в военкомат. И сам за сына сказал: «Он в армию не пойдет, потому что женат, у него супруга — инвалид первой группы». Это меня больше всего поразило», — заявил военный комиссар Александр Данилюк.

От внимания военкомата также не ускользнул тот факт, что Александр и Зинаида не стали праздновать свадьбу в кругу родственников, вместо этого парень сразу же пришел со справкой в военкомат. Скорость, с которой в ЗАГСе расписали молодоженов, объясняется наличием у пенсионерки инвалидности.

Теперь Александру придется внимательно следить за здоровьем 80-летней супруги, чтобы она не умерла в течение ближайших пяти лет. Напомним, что на Украине к военной службе призывают до 27 лет, сообщают «Вести Украина».

По словам адвоката Виталия Наума, во время мобилизации в зону АТО было зафиксировано масса случаев, когда молодые люди оформляли опеку над пенсионерами и инвалидами. Однако брак заключать никто не стал.