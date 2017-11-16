Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

США должны прекратить совместную работу с Россией по борьбе с терроризмом: соответствующие предложения содержатся в документе Международного центра по борьбе с терроризмом, с текстом которого ознакомились в Федеральном агентстве новостей. Автор доклада Колин Кларк считает, что Москва намеренно вступила в борьбу с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, чтобы сдерживать Соединенные Штаты в затянувшихся конфликтах. В то время как Москва прямо обвинила Вашингтон в сотрудничестве с ИГИЛ1, американская сторона обвиняет Россию в намеренном вступлении в борьбу с террористами.

Документ, с которым ознакомилось ФАН, уже представлен в комитет по иностранным делам Конгресса США.

«Россия никогда не была равным партнером в борьбе против исламского экстремизма. Российские военные и разведслужбы мало что могут предложить. Более того, Россия слишком часто усугубляла проблему, проводя жесткую борьбу с исламскими общинами в пределах своих границ. Поэтому США не должны сейчас рассматривать РФ как жизнеспособного партнера по борьбе с терроризмом», – говорится в докладе RAND.

Игра в обвинения

Кларк уверяет, что РФ пытается усилить свои позиции на Ближнем Востоке, восстановить сферу влияния у границ НАТО и посеять нестабильность в прозападных государствах. По его мнению, об этом свидетельствуют «нападение» России на Грузию, «аннексия» Крыма, «вторжение» в Сирию, а также попытки поддержать террористическую организацию «Талибан» (запрещена в РФ).

Ранее о сотрудничестве России с боевиками заявлял командующий миссией Североатлантического альянса в Афганистане генерал Джон Николсон.

«Мы наблюдали доказательства поддержки Россией «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) путем политической легитимизации и высказываний о том, что «Талибан» успешнее борется с ИГИЛ, чем правительство», — сказал он, слова военного приводили СМИ.

В Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. Более того, МИД РФ подчеркивал, что «Талибан» превратился в крупную военно-политическую силу именно по вине США и НАТО.

Согласно данным американской консалтинговой группы Soufan center, в 2016 году среди иностранных бойцов, которые поддерживали ИГ1 (запрещено в РФ), оказались 3417 россиян. Исходя из этих данных, в США Россию назвали крупнейшим «поставщиком» боевиков. Ряды перебежчиков на сторону террористов также активно пополняют выходцы из бывшего СССР.

Самый известный из них — Тархан Батирашвили, или по-другому Умар аш-Шишани («Умар-чеченец»). Он считался «министром войны» и руководил силами ИГ на севере Сирии в провинциях Аллепо, Ракка и Идлиб.

Батирашвили родился в Грузии. Он помогал боевикам во время второй чеченской войны, а в 2008 году участвовал в конфликте с Южной Осетией. В 2016 году сообщалось, что он погиб во время боев под Мосулом.

В отчете Soufan center отмечалось, что как минимум 400 бойцов ИГ из России уже вернулись обратно на родину.

В Госдуме эти сведения назвали некорректными. По словам члена комитета нижней палаты парламента по международным делам Адальби Шхагошева, информация нацелена на дискредитацию успехов российской авиации и правительственных войск Сирии в регионе.

Благодаря поддержке ВКС России армия САР смогла освободить Абу-Кемаль, который министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «последним крупным оплотом террористов». Кроме того, ведутся работы по разминированию Дейр эз-Зора и Аль-Маядина.

Президент России Владимир Путин заявил, что ликвидация очага боевиков в Сирии подходит к концу, следующий шаг — закрепление режима прекращения огня. Россия поддерживает армию САР с 2015 года по приглашению законного президента республики Башара Асада.

А сказать-то нечего

Шхагошев также отметил, что США являются главными финансистами террористов. Именно «благодаря» Вашингтону на Ближнем Востоке сформировались условия для того, чтобы на войну в Сирию приезжали выходцы сразу из 84 стран.

Более того, на подконтрольной международной коалиции территории происходит перегруппировка боевиков ИГИЛ для совершения новых атак. Россия запрашивала объяснений в США, отмечали в Минобороны, однако американцы так и не смогли определиться, что на это ответить.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)