Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
Новости Сирии
Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

    10:00  16 Ноября 2017
    32

    Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

    США должны прекратить совместную работу с Россией по борьбе с терроризмом: соответствующие предложения содержатся в документе Международного центра по борьбе с терроризмом, с текстом которого ознакомились в Федеральном агентстве новостей. Автор доклада Колин Кларк считает, что Москва намеренно вступила в борьбу с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в Сирии и Ираке, чтобы сдерживать Соединенные Штаты в затянувшихся конфликтах. В то время как Москва прямо обвинила Вашингтон в сотрудничестве с ИГИЛ1, американская сторона обвиняет Россию в намеренном вступлении в борьбу с террористами.

    Документ, с которым ознакомилось ФАН, уже представлен в комитет по иностранным делам Конгресса США.  

    «Россия никогда не была равным партнером в борьбе против исламского экстремизма. Российские военные и разведслужбы мало что могут предложить. Более того, Россия слишком часто усугубляла проблему, проводя жесткую борьбу с исламскими общинами в пределах своих границ. Поэтому США не должны сейчас рассматривать РФ как жизнеспособного партнера по борьбе с терроризмом», – говорится в докладе RAND.

    Игра в обвинения

    Кларк уверяет, что РФ пытается усилить свои позиции на Ближнем Востоке, восстановить сферу влияния у границ НАТО и посеять нестабильность в прозападных государствах. По его мнению, об этом свидетельствуют «нападение» России на Грузию, «аннексия» Крыма, «вторжение» в Сирию, а также попытки поддержать террористическую организацию  «Талибан» (запрещена в РФ).

    Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

    Ранее о сотрудничестве России с боевиками заявлял командующий миссией Североатлантического альянса в Афганистане генерал Джон Николсон.

    «Мы наблюдали доказательства поддержки Россией «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) путем политической легитимизации и высказываний о том, что «Талибан» успешнее борется с ИГИЛ, чем правительство», — сказал он, слова военного приводили СМИ.

    В Москве неоднократно опровергали подобные обвинения. Более того, МИД РФ подчеркивал, что «Талибан» превратился в крупную военно-политическую силу именно по вине США и НАТО.

    Согласно данным американской консалтинговой группы Soufan center, в 2016 году среди иностранных бойцов, которые поддерживали ИГ1 (запрещено в РФ), оказались 3417 россиян. Исходя из этих данных, в США Россию назвали крупнейшим «поставщиком» боевиков. Ряды перебежчиков на сторону террористов также активно пополняют выходцы из бывшего СССР.

    Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ

    Самый известный из них — Тархан Батирашвили, или по-другому Умар аш-Шишани («Умар-чеченец»). Он считался «министром войны» и руководил силами ИГ на севере Сирии в провинциях Аллепо, Ракка и Идлиб. 

    Батирашвили родился в Грузии. Он помогал боевикам во время второй чеченской войны, а в 2008 году участвовал в конфликте с Южной Осетией.  В 2016 году сообщалось, что он погиб во время боев под Мосулом.

    В отчете Soufan center отмечалось, что как минимум 400 бойцов ИГ из России уже вернулись обратно на родину.

    В Госдуме эти сведения назвали некорректными. По словам члена комитета нижней палаты парламента по международным делам Адальби Шхагошева, информация нацелена на дискредитацию успехов российской авиации и правительственных войск Сирии в регионе.

    Благодаря поддержке ВКС России армия САР смогла освободить Абу-Кемаль, который министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «последним крупным оплотом террористов». Кроме того, ведутся работы по разминированию Дейр эз-Зора и Аль-Маядина.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ликвидация очага боевиков в Сирии подходит к концу, следующий шаг — закрепление режима прекращения огня. Россия поддерживает армию САР с 2015 года по приглашению законного президента республики Башара Асада.  

    А сказать-то нечего

    Шхагошев также отметил, что США являются главными финансистами террористов. Именно «благодаря» Вашингтону на Ближнем Востоке сформировались условия для того, чтобы на войну в Сирию приезжали выходцы сразу из 84 стран.

    Более того, на подконтрольной международной коалиции территории происходит перегруппировка боевиков ИГИЛ для совершения новых атак. Россия запрашивала объяснений в США, отмечали в Минобороны, однако американцы так и не смогли определиться, что на это ответить.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Российский капкан: Конгрессу США советуют прекратить сотрудничество с Москвой в борьбе с ИГ
    Сирия итоги за сутки на 16 ноября 06.00: пресс-секретарь SDF вступил в ряды ССА, потери «Нусры» в Хаме
    Сирия новости 15 ноября 22.30: часть отрядов SDF перешла на сторону САА в Хасаке, силы САР продвинулись в Хаме
    Сирия новости 15 ноября 19.30: саперы РФ и САР завершили разминирование Дейр-эз-Зора, трое детей погибли при взрыве в Алеппо
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        22006
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        243
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3235
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1064