Названы 10 самых шокирующих финалов в истории кино

Москва, 13 ноября. Эксперты «Ридуса» составили рейтинг 10 самых шокирующих концовок в истории мирового кинематографа.

В подборку вошли картины, финал которых оставляет зрителей под большим впечатлением или даже вгоняет в шоковое состояние.

Первое место получил мистический триллер «Мгла», снятый по одноименному произведению Стивена Кинга. По сюжету, покупатели магазина оказывается отрезанными от мира из-за таинственного тумана, полного жутких монстров. Однако даже внутри магазина далеко не так спокойно, как кажется на первый взгляд…

Режиссер «Мглы» Фрэнк Дарабонт не раз экранизировал романы Стивена Кинга. Именно он в свое время снял культовый «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю».

На втором месте оказалась концовка вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», а на третьем — финал «Планеты обезьян».

В рейтинг также попали «Семь» Дэвида Финчера, «Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар» Джорджа Лукаса, «Тихая гавань» Лассе Халльстрема, «Сквозь снег» Пон Джун-хо, «Начало» Кристофера Нолана, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Бразилия» Терри Гиллиама.