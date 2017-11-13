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Названы 10 самых шокирующих финалов в истории кино
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    Названы 10 самых шокирующих финалов в истории кино

    11:55  13 Ноября 2017
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    Названы 10 самых шокирующих финалов в истории кино

    Москва, 13 ноября. Эксперты «Ридуса» составили рейтинг 10 самых шокирующих концовок в истории мирового кинематографа.

    В подборку вошли картины, финал которых оставляет зрителей под большим впечатлением или даже вгоняет в шоковое состояние.

    Первое место получил мистический триллер «Мгла», снятый по одноименному произведению Стивена Кинга. По сюжету, покупатели магазина оказывается отрезанными от мира из-за таинственного тумана, полного жутких монстров. Однако даже внутри магазина далеко не так спокойно, как кажется на первый взгляд…

    Режиссер «Мглы» Фрэнк Дарабонт не раз экранизировал романы Стивена Кинга. Именно он в свое время снял культовый «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю».

    На втором месте оказалась концовка вестерна Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка», а на третьем — финал «Планеты обезьян».

    В рейтинг также попали «Семь» Дэвида Финчера, «Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар» Джорджа Лукаса, «Тихая гавань» Лассе Халльстрема, «Сквозь снег» Пон Джун-хо, «Начало» Кристофера Нолана, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Бразилия» Терри Гиллиама.

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #планета обезьян #финал #мгла #омерзительная восьмерка
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