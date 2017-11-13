Сирия новости 13 ноября 12.30: в Абу Кемале уничтожено три командира ИГ, курды грабят и поджигают дома мирных жителей Ракки

Сирия, 13 ноября. В Абу Кемале ликвидировано три полевых командира ИГ1, бойцы SDF грабят и поджигают дома мирных жителей Ракки, боевики «Аджнад аш-Шам» отказались от присоединения к «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции «Файлак ар-Рахман» в Дамаске, уничтожили троих командиров ИГ в Абу Кемале, при поддержке ВКС РФ зачищают от «Ан-Нусры» территории Хамы.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо, потеряла поддержку «Аджнад аш-Шам».

Курды: захватили дома мирных жителей Дейр-эз-Зора, ограбили и подожгли несколько домов в Ракке.

Провинция Дамаск

Боевики радикальной оппозиции продолжают вести ракетный обстрел района Аз-Заблатани Восточной Гуты Дамаска. Об этом сообщает Almanar News. Также, по данным информационного агентства, в районе Джеруд Восточного Каламуна прогремел взрыв. В результате инцидента пострадало 15 человек.

Сирийская арабская армия (САА) наступает на позиции радикальной группировки «Файлак ар-Рахман» в районах Джобар и Айн Тарма, пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Местный источник в социальной сети Twitter (@Ghouta_GMC) передает, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков недалеко от Харасты.

Провинция Алеппо

На востоке Алеппо сдетонировало взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства»1, передает Almanar News. Взрыв произошел недалеко от населенного пункта Аль-Баб. В результате инцидента был ранен ребенок.

В районе Аль-Забдия административного центра провинции был обнаружен склад оружия и боеприпасов, пишет информационное агентство Almanar News.

На западе региона продолжаются ожесточенные бои между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». По данным информагентства Almanar News, в эпицентре противостояния находится населенный пункт Кафр Батна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Almanar News передает, что жители захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор не могут вернуться в свои дома. Так, в деревне Абу аль-Нитл ряд жилых зданий занят бойцами курдского ополчения под штабы. Хозяева помещений вынуждены искать новое жилье.

В районе сирийско-иракской границы продолжается военная операция по зачистке от ИГИЛ1 города Абу Кемаль. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников атакует зоны дислокации террористов «Исламского государства» на территории населенного пункта. Mehrnews передает, что в результате одного из наступлений правительственных сил было уничтожено три полевых командира ИГ.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Аджнад аш-Шам» выступили против инициативы своего лидера по присоединению к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1. Smart News Agency пишет, что участники вооруженного формирования приняли решение сменить командира и опровергли сообщения о присоединении к сторонникам «Ан-Нусры».

Ранее сообщалось, что неизвестные боевики напали на штаб-квартиру «Тахрир аш-Шам» в городе Ад-Дана. В окна принадлежащего «Джебхат ан-Нусре» здания вбросили несколько гранат. Информации о потерях среди радикальных исламистов нет.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) ограбили несколько домов в районах Аль-Баду и Ат-Тавасия города Ракка. По данным Almanar News, после изъятия всех ценных вещей курды подожгли опустошенные дома мирных жителей административного центра провинции. Один из местных источников сообщает в своем микроблоге в Twitter (@soheb1199), что в районе Ат-Тавасия произошел взрыв. В результате инцидента курдские отряды ополчения потеряли несколько бойцов погибшими и раненными.

Курдская милиция начала масштабные задержания жителей города Мансур для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды Демократических сил Сирии (SDF). Об арестах курдскими бойцами мирного населения провинции Ракка пишет информационное агентство Almanar News.

Провинция Хама

На северо-западе провинции Хама зафиксирован ракетный обстрел мирного поселения Мхарде со стороны радикальных вооруженных группировок. Об атаке боевиков пишет информационное агентство Almanar News. Данных о пострадавших жителях населенного пункта нет.

На севере региона правительственные силы продолжают вести артобстрел зон дислокации радикалов в районе города Аль-Латамина.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает зачищать от исламистов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты в северо-восточной части провинции Хама. Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Абу аль-Гар.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)