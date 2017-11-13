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Политика
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Новости Сирии
МИД Франции заявил, что разгром ИГ в Сирии и Ираке не должен вызывать эйфории
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    МИД Франции заявил, что разгром ИГ в Сирии и Ираке не должен вызывать эйфории

    12:05  13 Ноября 2017
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    МИД Франции заявил, что разгром ИГ в Сирии и Ираке не должен вызывать эйфории

    Брюссель, 13 ноября. Разгром террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке не должен вызывать эйфории, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    Французский министр прокомментировал успехи в борьбе с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ). 

    «Что касается борьбы с терроризмом, нам нужно оставаться очень бдительными, так как разгром ИГ1, стоявшего за терактами в Париже (в 2015 году), не должен вызывать чрезмерной эйфории», — заявил Ле Дриан во время встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

    МИД Франции заявил, что разгром ИГ в Сирии и Ираке не должен вызывать эйфории

    Ранее, 11 ноября, стало известно, что ВКС РФ помогли правительственным войскам Сирии взять последний оплот террористов Абу-Кемаль. Российские военные нанесли серию ударов по позициям боевиков в районе города. Как передают зарубежные СМИ, три высокопоставленных боевика ИГИЛ1 были уничтожены в окрестностях Абу-Кемаля.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #ирак
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