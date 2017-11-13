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Алеппо: 25 боевиков сдались властям Сирии
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    Алеппо: 25 боевиков сдались властям Сирии

    12:47  13 Ноября 2017
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    Алеппо: 25 боевиков сдались властям Сирии

    Алеппо, 13 ноября. Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Потянихин сообщил, что 25 боевиков сдались в плен в городе Таха.

    По словам Потянихина боевики решили сдаться властям Сирийской арабской республики из-за панических настроений, возникших после стремительного наступления правительственных сил при поддержке ВКС РФ в провинции Алеппо.

    Пленники сообщили, что лишь помогали боевикам и поэтому рассчитывают на амнистию. Один из них, будучи аптекарям, был вынужден изготавливать наркотики для боевиков. Сдавшихся вывели через блокпост из населенного пункта Таха и на автобусах доставили в Алеппо для последующей передаче представителям спецслужб Сирии.

    Алеппо: 25 боевиков сдались властям Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #боевики #плен
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