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Политика
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Происшествия
Число погибших при землетрясении в Иране превысило 300 человек
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    Число погибших при землетрясении в Иране превысило 300 человек

    11:54  13 Ноября 2017
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    Число погибших при землетрясении в Иране превысило 300 человек

    Москва, 13 ноября. Общее число погибших в результате мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 328 человек, при этом количество пострадавших выросло до 2,5 тысяч.

    В настоящее время власти иранской провинции работают над оказанием помощи 70 тысячам жителей Керманшаха, которые лишились крова в результате удара стихии. Как сообщает The Sun, спасательные работы были сильно затруднены последовавшими за землетрясением оползнями, которые перекрыли многие дороги, и обрывами линий электропередач. Во многих случаях повреждены и частично разрушены оказались местные медицинские организации.

    Напомним, как сообщало Ura.ru, землетрясение произошло около 21.18 по московскому времени в воскресенье к югу от небольшого иранского города Халабджа близ ирано-иракской границы. Отголоски подземного толчка мощностью 7,3 балла ощущались на территории Ирака и дальше вплоть до Средиземного моря.

     

    Автор: Валентин Меликов
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