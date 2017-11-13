Число погибших при землетрясении в Иране превысило 300 человек

Москва, 13 ноября. Общее число погибших в результате мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 328 человек, при этом количество пострадавших выросло до 2,5 тысяч.

В настоящее время власти иранской провинции работают над оказанием помощи 70 тысячам жителей Керманшаха, которые лишились крова в результате удара стихии. Как сообщает The Sun, спасательные работы были сильно затруднены последовавшими за землетрясением оползнями, которые перекрыли многие дороги, и обрывами линий электропередач. Во многих случаях повреждены и частично разрушены оказались местные медицинские организации.

Iran raises its death toll to 328 in the earthquake. pic.twitter.com/ZWqvhVhhFG — عبد العزيز الخميس (@alkhames) November 13, 2017

Напомним, как сообщало Ura.ru, землетрясение произошло около 21.18 по московскому времени в воскресенье к югу от небольшого иранского города Халабджа близ ирано-иракской границы. Отголоски подземного толчка мощностью 7,3 балла ощущались на территории Ирака и дальше вплоть до Средиземного моря.