Глава ЮНЕСКО предостерегла США от выхода из организации



Париж, 13 ноября. Новый гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле прокомментировала решение США выйти из организации.

Такой шаг не стал исключительным событием в американской политике, заявила Азуле в эфире радиостанции France Inter, подчеркнув, что он противоречит интересам Вашингтона.

Она подчеркнула, что это решение не стало сюрпризом и напомнила о выходе Штатов из Парижского соглашения по климату.

«ЮНЕСКО не стала исключением в этой американской политике. Я думаю, что не в интересах США покидать ЮНЕСКО», — подчеркнула Азуле.

Кроме того, напомнила, что Вашингтон не платит взносы в ЮНЕСКО вот уже с 2011 года, но заверила, что организация «продолжит работать с американским гражданским обществом, американскими университетами, учеными».