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Политика
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Глава ЮНЕСКО предостерегла США от выхода из организации
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    Глава ЮНЕСКО предостерегла США от выхода из организации

    11:54  13 Ноября 2017  /обновлено: 12:10  13 Ноября 2017
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    Глава ЮНЕСКО предостерегла США от выхода из организации
    Париж, 13 ноября. Новый гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле прокомментировала решение США выйти из организации. 

    Такой шаг не стал исключительным событием в американской политике, заявила Азуле в эфире радиостанции France Inter, подчеркнув, что он противоречит интересам Вашингтона.

    Она подчеркнула, что это решение не стало сюрпризом и напомнила о выходе Штатов из Парижского соглашения по климату. 

    «ЮНЕСКО не стала исключением в этой американской политике. Я думаю, что не в интересах США покидать ЮНЕСКО», — подчеркнула Азуле.

    Кроме того, напомнила, что Вашингтон не платит взносы в ЮНЕСКО вот уже с 2011 года, но заверила, что организация «продолжит работать с американским гражданским обществом, американскими университетами, учеными».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #юнеско
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