Бейрут, 13 ноября. Генеральный секретарь движения сопротивления «Хезболла» Хасан Насралла сообщил, что Саудовская Аравия хочет навязать Ливану нового премьер-министра.

Хасан Насралла заявил, что Королевство Саудовская Аравия насильно удерживает на своей территории ливанского премьера Саада Харири, саудовский режим намерен навязать Ливану нового премьер-министра. Главной целью этой интриги, отметил лидер движения сопротивления, является провоцирование политической нестабильности и внутренних столкновений в Ливане.

Генсек «Хезболлы» подчеркнул, что саудиты предлагают Израилю миллиарды долларов за совершение акта агрессии против Ливана, который послужит началу очередного конфликта, выгодного Саудовской Аравии, стремящейся дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, Эр-Рияд поддерживает террористические группировки в Сирии и Ираке.

Ранее МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Ливане, сообщают «Известия».