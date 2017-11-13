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Политика
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Сирия сегодня: ВКС РФ испугали ИГИЛ под Алеппо, Дамаск требует наказать США
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    Сирия сегодня: ВКС РФ испугали ИГИЛ под Алеппо, Дамаск требует наказать США

    12:05  13 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ испугали ИГИЛ под Алеппо, Дамаск требует наказать США

    Сирия, 13 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) сдались сирийским властям. Дамаск требует от Организации Объединенных Наций (ООН) осудить «военные преступления» международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Российские военные опровергли взятие террористами Абу-Кемаля. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Информационная битва за Абу-Кемаль

    Представитель российской группировки на территории Сирийской Арабской Республики (САР) опроверг сообщение о том, что Сирийская арабская армия (САА) якобы оставила город Абу-Кемаль.

    «Все сообщения ИГИЛ1 и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаля — голословная пропаганда. Город с пятницы перешел под контроль сирийских войск и отрядов ополчения», — сказал он.

    По словам военного, в настоящий момент САА прочесывает город и пригороды, а также ведет подавление оставшихся очагов сопротивления «Исламского государства». В скором времени начнется разминирование квартала.

    Сирия сегодня: ВКС РФ испугали ИГИЛ под Алеппо, Дамаск требует наказать США

    Как ранее сообщала Газета.ru, западные СМИ написали, что боевики ИГ1 вернули контроль над городом Абу-Кемаль.

    Требования Дамаска

    Дамаск направил два письма в Совет Безопасности и генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) с требованием принять меры для прекращения «военных преступлений» международной коалиции. Об этом говориться в распространенном для СМИ заявлении сирийского министерства иностранных дел.

    Ранее стало известно, что в минувшую субботу самолеты коалиции ударили по деревне Дуэйжи в провинции Дейр эз-Зор на границе с Ираком. В результате авиаудара погибли десять мирных граждан.

    «Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно остановить чудовищные преступления этой незаконной коалиции в отношении невинных гражданских и принять меры, чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии», — говорится в документе.

    Сирия сегодня: ВКС РФ испугали ИГИЛ под Алеппо, Дамаск требует наказать США

    Внешнеполитическое ведомство САР отмечает, что коалиция своими действиями препятствует сирийской армии и ее союзникам в борьбе с «Исламским государством»1.

    Боевики сдаются в Алеппо

    Более двадцати боевиков «Исламского государства» сдались сирийским военным на севере провинции Алеппо. Об этом рассказал журналистам представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

    Он уточнил, что 25  террористов перешли к правительственным силам в городе Таха. Бывшие боевики выводили под конвоем сирийских солдат и российской военной полиции. Потянихин отметил, что стремительное наступление правительственных войск при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации вызвало у боевиков настоящую панику и массовое бегство.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #ракка
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