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Политика
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Спорт
Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА
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    Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

    11:14  13 Ноября 2017
    548

    Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

    Москва, 13 ноября. Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого корреспондента Хайо Зеппельта о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касательно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

    По его словам, это типичная практика западных СМИ — сначала написать, а потом откреститься от написанного. 

    «У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать», — отметил Мутко. 

    Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

    Он также подчеркнул, что это «продуманная работа по дискредитации России». 

    Мутко в шутку предположил, что Зеппельт, наверное, пресс-секретарь ВАДА.

    «Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился», — подчеркнул вице-премьер РФ.

    Напомним, ранее немецкий журналист заявил, что ВАДА не собирается восстанавливать РУСАДА в ноябре, а это приведет к отстранению России от зимних ОИ-2018 в Южной Корее.

    Автор: Дана Балан
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    #вада #русада #мутко #ои-2018 #зеппельт
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