Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

Москва, 13 ноября. Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого корреспондента Хайо Зеппельта о решении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касательно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По его словам, это типичная практика западных СМИ — сначала написать, а потом откреститься от написанного.

«У западных СМИ уже такой стиль — накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом все это опровергать», — отметил Мутко.

Он также подчеркнул, что это «продуманная работа по дискредитации России».

Мутко в шутку предположил, что Зеппельт, наверное, пресс-секретарь ВАДА.

«Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился», — подчеркнул вице-премьер РФ.

Напомним, ранее немецкий журналист заявил, что ВАДА не собирается восстанавливать РУСАДА в ноябре, а это приведет к отстранению России от зимних ОИ-2018 в Южной Корее.