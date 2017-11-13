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Политика
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Курды передали России семьи чеченских боевиков ИГ из города Ракка
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    Курды передали России семьи чеченских боевиков ИГ из города Ракка

    11:14  13 Ноября 2017
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    Курды передали России семьи чеченских боевиков ИГ из города Ракка

    Ракка, 13 ноября. Курдский альянс «Сирийские демократические силы» передал российской стороне несколько семей боевиков «Исламского государства»1 из Чечни.

    Представитель курдского альянса Абдель Карим Амр сообщил, что России переданы 13 женщин и 29 детей, которые были обнаружены в населенном пункте Ракка после освобождения города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Амр подчеркнул, что руки женщин и детей «не запятнаны кровью сирийцев».

    Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби подчеркнул, что ранее спецрейсом из Сирийской арабской республики в Грозный были доставлены 7 женщин и 14 детей, которые являлись гражданами России. Женщины являются уроженками Чечни и Дагестана, которые уехали в Сирию с мужьями, примкнувшими к «Халифату».

    Курды передали России семьи чеченских боевиков ИГ из города Ракка

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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