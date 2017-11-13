С-400 «Триумф» отразили нападение «диверсантов» под Петербургом

Москва, 13 ноября. Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» Западного военного округа (ЗВО) провели комплексные занятия в Ленобласти. Как говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, в ходе них расчеты ЗРС предотвратили проникновение «диверсантов» на позиции во время несения боевого дежурства, а также отработали вопросы отражения нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника на колонну техники, совершающей марш в район боевого развертывания.

Маневренная группа охраны, занявшая круговую оборону и вступившая в бой с условным противником, обеспечивала выход колонны из района «засады». Механики-водители БАЗ-6402 выполняли упражнения маневрирования в составе подразделений, чтобы не допустить захвата вооружения и военной техники. В пресс-службе добавили, что задача решалась личным составом самого дивизиона, без привлечения дополнительных сил и средств — именно в этом и заключалась особенность занятий.

В занятиях было задействовано около 30 единиц военной техники и 100 военнослужащих.

Напомним, что полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» встанет на дежурство в Севастополе в феврале будущего года.