Глава Ростеха рассказал о поставках двигателей из США на МС-21 в условиях санкций

Дубай, 13 ноября. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил, почему не видит рисков в поставках американских двигателей Pratt & Whitney на новый российский самолет МС-21.

«Был подписан контракт на поставку 350 иностранных двигателей, — рассказал Чемезов, — но я здесь не вижу больших рисков, потому что у нас свой двигатель проходит испытания на летающей лаборатории, по окончанию этой части начнутся испытания на самолете».

Глава Ростеха добавил, что все обязательства выполняются согласно договоренностям. Однако если американская сторона откажется от этих работ — Россия будет ставить отечественные двигатели на МС-21.

Напомним, США ввели санкции против Ростеха, Рособоронэкспорта, концернов «Ижмаш», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Туполев». Кроме того, в концу января против любого лица или организации, сотрудничающих с этими предприятиями, могут быть введены санкции со стороны Вашингтона.