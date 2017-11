Сегодня в Сети: Пушков о Трампе, новый донос Родченкова, «кровавая Мэри» с ВИЧ

Сегодня в Интернете, 13 ноября. В США критикуют Дональда Трампа за хороший отзыв о Владимире Путине. Реакция Алексея Пушкова. «Информатор» WADA Григорий Родченков пытается лишить Россию зимней Олимпиады. В Петербурге активисты выпили на брудершафт «кровавую Мэри» из водки и крови с ВИЧ.

В США критикуют Трампа за хороший отзыв о Путине

В СМИ обсуждается интервью бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клеппера и экс-директора ЦРУ Джона Бреннана по поводу заявления президента США о хороших отношениях с Россией, которые Дональд Трамп сделал после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. По мнению бывших руководителей американских спецслужб, эти заявления свидетельствуют, что Трамп оказался под влиянием Путина. Бреннан также предположил, что Трамп «по какой-то причине был запуган» Путиным.

Ранее Трамп после окончания саммита АТЭС сделал в своем Twitter несколько заявлений, касающихся не только его контактов с российским лидером, но и личности руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made.

(«Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на заседаниях АТЭС. Хорошие дискуссии по Сирии. Надеюсь на его помощь, чтобы решить вместе с Китаем опасный кризис в Северной Корее. Прогресс».)

Met with President Putin of Russia who was at #APEC meetings. Good discussions on Syria. Hope for his help to solve, along with China the dangerous North Korea crisis. Progress being made. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help!

(«Когда все ненавистники и глупцы поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Они (ненавистники) играют в политику, плохую для нашей страны. Я хочу решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины и терроризма, и Россия может очень помочь!»)

When will all the haters and fools out there realize that having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. There always playing politics - bad for our country. I want to solve North Korea, Syria, Ukraine, terrorism, and Russia can greatly help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend — and maybe someday that will happen!

(«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав меня «старым», когда я никогда не называл его «толстым коротышкой»? Ну, я так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это произойдет!»)

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

Сенатор Алексей Пушков положительно отреагировал на заявление американского президента о России.

«Трамп верен себе — заявляет о потенциале для «очень, очень, очень хороших отношений с Россией». Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики», — написал сенатор в Twitter.

Трамп верен себе - заявляет о потенциале для "очень, очень, очень хороших отношений с Россией". Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 12, 2017

Кроме того, Пушков считает, что в связи с важностью темы КНДР проблема Крыма, как ее понимают на Западе, для США должна отступить на второй план.

Forget about Crimea — none of your business. Put up with Assad in Damascus - his days are not numbered. Just deal with Kim — without a war.

«Забудьте о Крыме — это не ваше дело, — написал Пушков в Twitter. — Примиритесь с тем, что [президент Сирии Башар] Асад останется в Дамаске. Просто нужно иметь дело с Кимом — без войны».

Forget about Crimea - none of your business. Put up with Assad in Damascus - his days are not numbered. Just deal with Kim - without a war. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 12, 2017

Это был ответ на запись в микроблоге бывшего посла США в России Майкла Макфола:

If by praising Putin, Trump can get Russia to leave Crimea, Assad to step down, & North Korea to give up nukes, I will praise profusely his Russia policy.

(«Если похвалив Путина, Трамп может заставить Россию покинуть Крым, Асад уйдет в отставку, а Северная Корея откажется от ядерного оружия, я высоко ценю его политику в отношении России»).

If by praising Putin, Trump can get Russia to leave Crimea, Assad to step down, & North Korea to give up nukes , I will praise profusely his Russia policy. https://t.co/rTgA1Lh2ND — Michael McFaul (@McFaul) November 12, 2017

Отреагировал Алексей Пушков и на срыв американской стороной личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

«В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись», — написал Пушков.

В дипломатии жесткие усл. проведения встречи означают готовность к ее срыву. Адм.США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 12, 2017

Новый виток допингового скандала

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории, фигурант уголовного дела о мошенничестве Григорий Родченков передал в Международный олимпийский комитет (МОК) новые данные о якобы массовом употреблении допинга в России, сообщает «Газета.ру». Родченков пригрозил, что, если его информация не будет принята во внимание, он опубликует ее самостоятельно.

Наблюдатели считают, что новый допинговый скандал вокруг якобы массового применения допинга российскими спортсменами может привести к отстранению России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане

Большинство комментариев в социальных сетях по поводу нового доклада Родченкова мы не можем опубликовать из-за присутствия в них слишком сильных выражений. Приведем только один.

«Григорий Родченков передал комиссии МОК новые данные о допинге в России», — пишет в Facebook режиссер Анна Пармас. — Что тут скажешь — молодец Григорий. Правильно. Никогда не вываливай сразу все, что знаешь. Прибереги на черный день. Но предательство — оно всегда попахивает. За все хорошее оно, или за /дерьмо/. И тогда, как писал великий Жванецкий, «что-то мешает поверить в эту латынь».

ВИЧ на брудершафт

ВИЧ-положительный активист и художник взяли друг у друга кровь, смешали с водкой и выпили эту импровизированную «Кровавую Мэри» на брудершафт. Так активисты выразили свой протест по поводу, как им кажется, замалчивания в России проблем ВИЧ-инфицированных и ЛГБТ.

Подробности и фотографии акции представит в своем Twitter фотограф Давид Френкель. По мнению подкованных в медицине комментаторов, шанс заразиться для ВИЧ-отрицательного участника флешмоба равен нулю. Тем не менее, пользователи в основном не одобрили эту затею.

Однако их реакция, в основном касающаяся даже не столько граждан с ВИЧ, сколько представителей ЛГБТ, оказалась настолько нетолерантной, что мы не можем привести комментарии.