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Политика
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Политика
Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США
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    Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США

    11:18  13 Ноября 2017
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    Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США

    Дубай, 13 ноября. Проводимая Вашингтоном политика санкций, в том числе и против российских компаний, бьет не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам — международным партнерам России — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. На авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2017 Чемезов отметил, что принятый в США законопроект «О противодействии противникам Америки через санкции» является примером недобросовестной конкуренции.

    «Санкции ударяют не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам»,  — подчеркнул Чемезов. 

    Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США

    По его словам, госкорпорация работает с партнерами по всему миру на основании межправительственных соглашений. Фактически это означает, что Вашингтон должен объявить санкции против государств, сотрудничающих с Ростехом — например, Индии, Китая или ОАЭ. Как это будет происходить — на данный момент непонятно.

    Американские санкции, отметил глава российской госкорпорации, подрывают доверие к Всемирной торговой организации.

    «ВТО создавалось для того, чтобы создать равные условия для торговли всех участников рынка, — напомнил глава Ростеха. — Где же тут равные условия, когда одна страна диктует свои условия всем, исходя из собственных интересов?»

    Напомним, в санкционном списке США, кроме Ростеха и Рособоронэкспорта, фигурируют российские ФСБ, СВР, ГРУ, концерны «Ижмаш», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Туполев» — к концу января против любого лица или организации в мире, сотрудничающих с этими предприятиями, могут быть введены санкции со стороны США.

    Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США

    Автор: Валентин Меликов
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    #чемезов
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