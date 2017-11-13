Глава Ростеха назвал страны, по которым ударят антироссийские санкции США

Дубай, 13 ноября. Проводимая Вашингтоном политика санкций, в том числе и против российских компаний, бьет не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам — международным партнерам России — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. На авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2017 Чемезов отметил, что принятый в США законопроект «О противодействии противникам Америки через санкции» является примером недобросовестной конкуренции.

«Санкции ударяют не по Ростеху и Рособоронэкспорту, а по третьим лицам», — подчеркнул Чемезов.

По его словам, госкорпорация работает с партнерами по всему миру на основании межправительственных соглашений. Фактически это означает, что Вашингтон должен объявить санкции против государств, сотрудничающих с Ростехом — например, Индии, Китая или ОАЭ. Как это будет происходить — на данный момент непонятно.

Американские санкции, отметил глава российской госкорпорации, подрывают доверие к Всемирной торговой организации.

«ВТО создавалось для того, чтобы создать равные условия для торговли всех участников рынка, — напомнил глава Ростеха. — Где же тут равные условия, когда одна страна диктует свои условия всем, исходя из собственных интересов?»

Напомним, в санкционном списке США, кроме Ростеха и Рособоронэкспорта, фигурируют российские ФСБ, СВР, ГРУ, концерны «Ижмаш», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Туполев» — к концу января против любого лица или организации в мире, сотрудничающих с этими предприятиями, могут быть введены санкции со стороны США.