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В Ирак прибыли спасатели из Турции
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    В Ирак прибыли спасатели из Турции

    11:03  13 Ноября 2017
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    В Ирак прибыли спасатели из Турции

    Багдад, 13 ноября. Спасатели окажут иракцам помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения.

    Источник в Багдаде сообщает, что Анкара направила в соседний Ирак для устранения последствий землетрясения, магнитуда которого составила 7,2 балла. Эту информацию подтвердил спикер турецкого правительства вице-премьер Бекир Боздаг.

    Боздаг подчеркнул, что Турция подготовила весь необходимый транспорт и персонал, которые уже направлены в район бедствия для участия в поисково-спасательной операции.

    Силами Красного Полумесяца Турции и Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям в Ирак направлены продукты питания, вода, палатки и одеяла. Министр здравоохранения Турции Ахмет Демирджан отметил, что Анкара готова оказать помощь Багдаду в курдской автономии, если поступит соответствующий запрос от Ирака.

    В Ирак прибыли спасатели из Турции

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #ирак #землетрясение #спасатели
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