В Ирак прибыли спасатели из Турции

Багдад, 13 ноября. Спасатели окажут иракцам помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения.

Источник в Багдаде сообщает, что Анкара направила в соседний Ирак для устранения последствий землетрясения, магнитуда которого составила 7,2 балла. Эту информацию подтвердил спикер турецкого правительства вице-премьер Бекир Боздаг.

Боздаг подчеркнул, что Турция подготовила весь необходимый транспорт и персонал, которые уже направлены в район бедствия для участия в поисково-спасательной операции.

Силами Красного Полумесяца Турции и Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям в Ирак направлены продукты питания, вода, палатки и одеяла. Министр здравоохранения Турции Ахмет Демирджан отметил, что Анкара готова оказать помощь Багдаду в курдской автономии, если поступит соответствующий запрос от Ирака.