Судья объяснила неявку Сечина на заседание по делу Улюкаева

Москва, 13 ноября. Глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел на заседание по делу Алексея Улюкаева.

Напомним, что Сечин должен был стать тринадцатым по счету свидетелем, которого хотела допросить прокуратура.

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — пояснила судья.

Как отмечает агентство РИА Новости, глава «Роснефти» является ключевым свидетелем по делу Алексея Улюкаева. Именно он совместно с ФСБ передал бывшему министру экономического развития сумку с 2 млн долларов, которые следствие считает взяткой, которая позволила бы «Роснефти» приобрести пакет «Башнефти».

Ранее сообщалось, что первый замминистра энергетики Текслер даст показания по делу Улюкаева.