Москва, 13 ноября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Хаклая.

Пресс-служба военного ведомства России сообщила, что за минувшие сутки в город Хаклая провинции Алеппо было доставлено около двух тонн продуктовых наборов для местного населения. Российские военные медики оказали помощь 226 жителям населенного пункта.

Военнослужащие РФ обеспечили безопасность гуманитарному конвою по линии ООН, который доставил 129 тонн продовольствия и медикаментов жителям населенного пункта Дума провинции Дамаск. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон продолжают переговоры с лидерами вооруженных формирований о присоединении к процессу перемирия.