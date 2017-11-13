Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате боевиками Абу-Кемаля
«Все сообщения ИГИЛ1
(запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда», - сообщил
представитель МО РФ.
Город с пятницы находится под контролем сирийских войск. В настоящее происходит подавление очагов сопротивления отдельных террористов. В ближайшее время правительственные войска Сирии приступят к разминированию кварталов, добавил представитель Минобороны России.
На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,4
Жертвами землетрясения стали более
100 человек, больше 1 тысячи человек пострадали, 70 тысяч иранцев остались без жилья.
Больше всего пострадали провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Там были зафиксированы наибольшие жертвы и разрушения.
Стратегические объекты, а также нефтегазовая инфраструктура не пострадали. В обычном режиме работают и аэропорты провинций.
СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018
Всемирное антидопинговое агентство не будет
восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании организации, которое состоится 16 ноября. Об этом заявил журналист Хайо Зеппельт
телеканалу ARD.
Зеппельт считает, что такое решение приведет к отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.
Окончательное решение о допуске сборной России к участия на Олимпиаде-2018 будет принято на исполкоме в начале декабря.
Бывший глава ЦРУ заявил о сильном влиянии Путина на Трампа
Такой вывод бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сделал
на основании последних заявлений президента США Дональда Трампа относительно России.
Дональд Трамп после саммита АТЭС заявил о том, что верит словам президента России Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы президента в США. Также Трамп подчеркнул необходимость налаживания отношений с Россией.
По мнению Бреннана, российский президент воспользовался слабостями американского лидера и оказал влияние на его позицию по России.
1 Организация запрещена на территории РФ.