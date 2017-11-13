Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате боевиками Абу-Кемаля 1 (запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда», - «Все сообщения ИГИЛ(запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда», - сообщил представитель МО РФ. Город с пятницы находится под контролем сирийских войск. В настоящее происходит подавление очагов сопротивления отдельных террористов. В ближайшее время правительственные войска Сирии приступят к разминированию кварталов, добавил представитель Минобороны России.

На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,4 Жертвами землетрясения стали более 100 человек, больше 1 тысячи человек пострадали, 70 тысяч иранцев остались без жилья. Больше всего пострадали провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Там были зафиксированы наибольшие жертвы и разрушения. Стратегические объекты, а также нефтегазовая инфраструктура не пострадали. В обычном режиме работают и аэропорты провинций.

СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018 Хайо Зеппельт телеканалу ARD. Всемирное антидопинговое агентство не будет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании организации, которое состоится 16 ноября. Об этом заявил журналисттелеканалу ARD. Зеппельт считает, что такое решение приведет к отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Окончательное решение о допуске сборной России к участия на Олимпиаде-2018 будет принято на исполкоме в начале декабря.

Бывший глава ЦРУ заявил о сильном влиянии Путина на Трампа Такой вывод бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сделал на основании последних заявлений президента США Дональда Трампа относительно России. Дональд Трамп после саммита АТЭС заявил о том, что верит словам президента России Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы президента в США. Также Трамп подчеркнул необходимость налаживания отношений с Россией. По мнению Бреннана, российский президент воспользовался слабостями американского лидера и оказал влияние на его позицию по России.

1 Организация запрещена на территории РФ.