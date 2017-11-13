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Происшествия
Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске
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Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

    В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате боевиками Абу-Кемаля
    10:58 13 Ноября 2017
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    В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате боевиками Абу-Кемаля

    Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

    «Все сообщения ИГИЛ1 (запрещена в РФ) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Абу-Кемаль – голословная пропаганда», - сообщил представитель МО РФ.
    Город с пятницы находится под контролем сирийских войск. В настоящее происходит подавление очагов сопротивления отдельных террористов. В ближайшее время правительственные войска Сирии приступят к разминированию кварталов, добавил представитель Минобороны России.
     

    На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,4

    Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

    Жертвами землетрясения стали более 100 человек, больше 1 тысячи человек пострадали, 70 тысяч иранцев остались без жилья.
    Больше всего пострадали провинции Керманшах и Илам на западе Ирана. Там были зафиксированы наибольшие жертвы и разрушения.
    Стратегические объекты, а также нефтегазовая инфраструктура не пострадали. В обычном режиме работают и аэропорты провинций.
     

    СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018

    Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

    Всемирное антидопинговое агентство не будет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании организации, которое состоится 16 ноября. Об этом заявил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD.
    Зеппельт считает, что такое решение приведет к отстранению России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.
    Окончательное решение о допуске сборной России к участия на Олимпиаде-2018 будет принято на исполкоме в начале декабря. 
     

    Бывший глава ЦРУ заявил о сильном влиянии Путина на Трампа

    Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года

    Такой вывод бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сделал на основании последних заявлений президента США Дональда Трампа относительно России.
    Дональд Трамп после саммита АТЭС заявил о том, что верит словам президента России Владимира Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы президента в США. Также Трамп подчеркнул необходимость налаживания отношений с Россией.
    По мнению Бреннана, российский президент воспользовался слабостями американского лидера и оказал влияние на его позицию по России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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