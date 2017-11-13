Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Песков призвал при изучении заявления РФ и США по Сирии ориентироваться на его текст
Украина
Гильотина ждет: Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гильотина ждет: Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко

    11:38  13 Ноября 2017
    236

    Гильотина ждет: Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко

    Киев, 13 ноября. Бывший глава Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что будет проводить митинги у здания администрации президента Украины каждое воскресенье.

    «Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко», — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

    Политик также пригрозил, что если 3 декабря власти никак не отреагируют на требование участников митинга, «Новый год будут праздновать без них».

    Гильотина ждет: Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко

    Напомним, что в воскресенье около 400 сторонников Михаила Саакашвили прошли маршем от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной рады Украины.

    В октябре активисты начали акцию протеста возле здания украинского парламента в Киеве. Митингующие разместили палаточный городок, баррикаду и полевую кухню, передают «Дни.ру». Протестующие, в частности, требуют создать антикоррупционный суд, изменить избирательное законодательство, а также отменить депутатскую неприкосновенность.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #саакашвили #митинг #новый год #верхованая рада
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        548
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1097
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        467
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1095