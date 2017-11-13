Гильотина ждет: Саакашвили пообещал украинцам Новый год без Порошенко

Киев, 13 ноября. Бывший глава Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что будет проводить митинги у здания администрации президента Украины каждое воскресенье.

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко», — написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик также пригрозил, что если 3 декабря власти никак не отреагируют на требование участников митинга, «Новый год будут праздновать без них».

Напомним, что в воскресенье около 400 сторонников Михаила Саакашвили прошли маршем от Михайловской площади до палаточного городка возле Верховной рады Украины.

В октябре активисты начали акцию протеста возле здания украинского парламента в Киеве. Митингующие разместили палаточный городок, баррикаду и полевую кухню, передают «Дни.ру». Протестующие, в частности, требуют создать антикоррупционный суд, изменить избирательное законодательство, а также отменить депутатскую неприкосновенность.