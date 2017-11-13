Бегство с «дрожащими руками»: украинский видеоблогер рассказал о переезде в Россию

Воронеж, 13 ноября. Видеоблогер с Украины Олег Капустин, переехавший в Россию через год после Майдана, признался, что был настолько запуган украинскими СМИ, что был уверен, что «если на улице заметят украинский паспорт, то набросятся на него».

«Я ехал сюда в Россию, у меня руки тоже дрожали. Нас на Украине пугают, что тут всех украинцев арестовывают, всех в тюрьмы и так далее», – рассказал Олег в интервью YouTube-каналу PolitWera.

Больше всего, как признался видеоблогер, его страшило то, что он попадет в полицейское государство, где на каждом углу будут спрашивать паспорт и притеснять украинцев.

Капустин также заметил, что если на Украине смотреть только госканалы и не обращаться к альтернативным источникам информации, то «в тебе сама собой появляется ненависть к России»

В итоге, по его словам, он дошел до того, что даже боялся переезжать в Воронеж. «Хорошо, что в России был брат жены, который сказал, мол, успокойся, здесь все нормально, здесь все хорошо», – говорит блогер.

«Я когда увидел, как здесь все просто, как здесь лояльно относятся к украинцам, был приятно удивлен», – добавил он.

Кроме того, Капустин признался, что сначала новость о том, что Крым по итогам референдума перешел в состав РФ, воспринял негативно, но прошло время и он стал понимать, что действительно происходит на Украине: «Мне стало понятно, что в Крыму было принято верное решение».