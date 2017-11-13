Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хомс

Москва, 13 ноября. Министерство обороны России зафиксировало шесть случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным военного ведомства России нарушения режима прекращения боевых действий были отмечены в провинциях Даръа (1), Хомс (1) и Алеппо (4). Турецкая мониторинговая группа зафиксировала девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск (5) и Алеппо (4). В целом ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается министерством обороны РФ как стабильная.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщают, что большая часть случаев стрельбы замечена в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.