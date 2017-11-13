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Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хомс
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хомс

    10:41  13 Ноября 2017
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    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хомс

    Москва, 13 ноября. Министерство обороны России зафиксировало шесть случаев стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

    По данным военного ведомства России нарушения режима прекращения боевых действий были отмечены в провинциях Даръа (1), Хомс (1) и Алеппо (4). Турецкая мониторинговая группа зафиксировала девять случаев стрельбы в провинциях Дамаск (5) и Алеппо (4). В целом ситуация в сирийских зонах деэскалации расценивается министерством обороны РФ как стабильная.

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщают, что большая часть случаев стрельбы замечена в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (обе организации запрещены в России).

    Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях перемирия в провинциях Алеппо и Хомс

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #перемирие #хомс
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