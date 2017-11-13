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Украина
Киев хочет отметить 400-летие провального похода на Москву
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    Киев хочет отметить 400-летие провального похода на Москву

    10:52  13 Ноября 2017
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    Киев хочет отметить 400-летие провального похода на Москву

    Киев, 13 ноября. На рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект о праздновании ряда юбилейных и знаменательных для Украины дат, в число которых вошли события, почитаемые украинскими патриотами — например, «350 лет со дня провозглашения Петра Дорошенко гетманом всей Украины».

    Вошло в число важных украинскому сердцу исторических событий и 400-летие военного похода гетмана Петра Сагайдачного на Москву. Депутаты Рады Виктор Еленский, Николай Княжицкий и Ярослав Лесюк.

    Такое предложение можно назвать как минимум курьезным, ведь скорее Россия могла бы отмечать окончание осады Москвы польскими войсками вместе с запорожскими казаками в 1618 году — поход (который возглавлял вовсе не Сагайдачный, а польский король Владислав Ваза) окончился полным провалом, ознаменовав окончание польско-литовской интервенции в России и упрочение Романовых на российском престоле.

    К тому же запорожские казаки — которых предлагают Верховной раде прославить — повели себя не лучшим образом: встретив упорное сопротивление защитников Москвы, большинство запорожцев предпочли вовсе не вступать в бой, оставив дело полякам.

    Киев хочет отметить 400-летие провального похода на Москву

    Автор: Валентин Меликов
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