Это просто смешно: в Совфеде отреагировали на заявление о «запугивании» Трампа Путиным

Заявления президента США об очень хороших отношениях с Россией, которые Дональд Трамп сделал после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, свидетельствуют о том, что глава Белого дома оказался под влиянием российского лидера. Такое заявление сделали в эфире телеканала CNN бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Бреннан также предположил, что Трамп либо поддался на лесть, либо «по какой-то причине был запуган» Владимиром Путиным. «Поведение господина Трампа по отношению к русским — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — заявил экс-глава ЦРУ. Президент США оказался под серьезным прессингом со стороны «акул», составляющих большинство в американском истеблишменте, считает заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, который ранее назвал обвинения в адрес Трампа конспирологией.

«Вся беда только в одном: Трамп — абсолютно системный, самодостаточный и вменяемый политик, — отметил сенатор Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, Трамп не чужд эпатажа, да, он, наверно, мог бы быть великолепным шоуменом. Но дело не в этом. Этот человек в сложных конкурентных условиях, на мой взгляд, сделал в своей жизни два прорыва. Он, благодаря исключительно своим мозгам, стал миллиардером, и он выиграл президентские выборы и стал лидером одной из ведущих стран мира. Мы помним ситуацию, в которой проходили американские выборы, когда вся государственная машина Соединенных Штатов была направлена на поддержку Хиллари Клинтон. Но тем не менее Трамп эти выборы выиграл».

По словам Франца Клинцевича, 45-й президент США пытается строить нормальную, национально ориентированную политику, но ему всеми силами мешают его противники.

«Сегодня Трамп, благодаря своему менталитету бизнесмена, пытается отстаивать основные принципы своей страны, — отметил зампред комитета Госдумы. — Трамп хочет, чтобы его страна процветала, чтобы благосостояние людей росло, чтобы рос авторитет государства. Но это не совпадает с подходами, методиками и тенденциями, которые десятилетиями закладывал военно-промышленный и государственно-разведывательный комплекс США. Это спаянная мафия, которая пронизывает все американские государственные структуры. И даже когда представители этой «мафии» уходят из госструктур, они продолжат общаться и взаимодействовать со своими преемниками. Не помогает даже закон, который ограничивает бывших чиновников силового ведомства при устройстве на работу в коммерческие структуры во избежание лоббирования».

В этих условиях, по словам сенатора Клинцевича, в США самая «надежная» тема и постоянная разменная карта — это разговоры о некой «российской агрессии» и о якобы «вмешательстве» России в американские внутренние дела и в выборный процесс.

«Но, как вы понимаете, Россия не только не вмешивалась в выборы в США, но даже в принципе не могла оказать на них какое-либо влияние или как-то помочь одному из кандидатов, — отметил сенатор. — Работа наших информационных агентств, таких как RT и Sputnik, по информированию соотечественников и тех, кто хотел реально понять, что происходит, не могла оказать никакого воздействия на выборы в США. Поэтому, когда говорят, что Россия повлияла на какие-то процессы в США, что Путин якобы «запугал» Трампа и поэтому тот вынужден совершать какие-то шаги, — это просто смешно. А что Трамп вынужден делать определенные вещи — это действительно так. Он не может преодолеть препятствий со стороны той системы, которая выстроена в США. Президент Соединенных Штатов действительно достаточно ограничен. И сегодня он может делать только то, что ему позволяют».

При этом даже попытки Трампа делать какие-то относительно разумные заявления оборачиваются против него самого, посетовал зампред комитета Госдумы.

«Позитивные заявления, которые Трамп пытается делать как здравомыслящий человек, ему только вредят. Потому что в США привыкли зарабатывать деньги только на смерти и на крови — на смерти женщин, детей, стариков... Такова парадигма этих американских акул, и они от своей парадигмы не отойдут и никому не позволят ее изменить, в том числе Трампу», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на CNN привела слова экс-директора национальной разведки США Джеймса Клеппера, который заявил, что Трамп, отрицая вмешательство России в американские выборы, дал понять другим странам, что на него можно оказывать давление. «Считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним [Трампом]», — отметил Клеппер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время контактов с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме вновь отверг возможность вмешательства России в президентские выборы в США.