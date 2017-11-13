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Политика
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Политика
Это просто смешно: в Совфеде отреагировали на заявление о «запугивании» Трампа Путиным
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    Это просто смешно: в Совфеде отреагировали на заявление о «запугивании» Трампа Путиным

    11:02  13 Ноября 2017
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    Это просто смешно: в Совфеде отреагировали на заявление, что Путин «запугал» Трампа

    Заявления президента США об очень хороших отношениях с Россией, которые Дональд Трамп сделал после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, свидетельствуют о том, что глава Белого дома оказался под влиянием российского лидера. Такое заявление сделали в эфире телеканала CNN бывший директор национальной разведки США Джеймс Клеппер и экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Бреннан также предположил, что Трамп либо поддался на лесть, либо «по какой-то причине был запуган» Владимиром Путиным. «Поведение господина Трампа по отношению к русским — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — заявил экс-глава ЦРУ. Президент США оказался под серьезным прессингом со стороны «акул», составляющих большинство в американском истеблишменте, считает заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, который ранее назвал обвинения в адрес Трампа конспирологией.

    «Вся беда только в одном: Трамп — абсолютно системный, самодостаточный и вменяемый политик, — отметил сенатор Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Да, Трамп не чужд эпатажа, да, он, наверно, мог бы быть великолепным шоуменом. Но дело не в этом. Этот человек в сложных конкурентных условиях, на мой взгляд, сделал в своей жизни два прорыва. Он, благодаря исключительно своим мозгам, стал миллиардером, и он выиграл президентские выборы и стал лидером одной из ведущих стран мира. Мы помним ситуацию, в которой проходили американские выборы, когда вся государственная машина Соединенных Штатов была направлена на поддержку Хиллари Клинтон. Но тем не менее Трамп эти выборы выиграл».

    По словам Франца Клинцевича, 45-й президент США пытается строить нормальную, национально ориентированную политику, но ему всеми силами мешают его противники.

    По словам Клинцевича, Трамп пытается строить национально ориентированную политику

    «Сегодня Трамп, благодаря своему менталитету бизнесмена, пытается отстаивать основные принципы своей страны, — отметил зампред комитета Госдумы. — Трамп хочет, чтобы его страна процветала, чтобы благосостояние людей росло, чтобы рос авторитет государства. Но это не совпадает с подходами, методиками и тенденциями, которые десятилетиями закладывал военно-промышленный и государственно-разведывательный комплекс США. Это спаянная мафия, которая пронизывает все американские государственные структуры. И даже когда представители этой «мафии» уходят из госструктур, они продолжат общаться и взаимодействовать со своими преемниками. Не помогает даже закон, который ограничивает бывших чиновников силового ведомства при устройстве на работу в коммерческие структуры во избежание лоббирования».

    В этих условиях, по словам сенатора Клинцевича, в США самая «надежная» тема и постоянная разменная карта — это разговоры о некой «российской агрессии» и о якобы «вмешательстве» России в американские внутренние дела и в выборный процесс.

    «Но, как вы понимаете, Россия не только не вмешивалась в выборы в США, но даже в принципе не могла оказать на них какое-либо влияние или как-то помочь одному из кандидатов, — отметил сенатор. — Работа наших информационных агентств, таких как RT и Sputnik, по информированию соотечественников и тех, кто хотел реально понять, что происходит, не могла оказать никакого воздействия на выборы в США. Поэтому, когда говорят, что Россия повлияла на какие-то процессы в США, что Путин якобы «запугал» Трампа и поэтому тот вынужден совершать какие-то шаги, — это просто смешно. А что Трамп вынужден делать определенные вещи — это действительно так. Он не может преодолеть препятствий со стороны той системы, которая выстроена в США. Президент Соединенных Штатов действительно достаточно ограничен. И сегодня он может делать только то, что ему позволяют».

    Бреннан также предположил, что Трамп «по какой-то причине был запуган» Путиным

    При этом даже попытки Трампа делать какие-то относительно разумные заявления оборачиваются против него самого, посетовал зампред комитета Госдумы.

    «Позитивные заявления, которые Трамп пытается делать как здравомыслящий человек, ему только вредят. Потому что в США привыкли зарабатывать деньги только на смерти и на крови — на смерти женщин, детей, стариков... Такова парадигма этих американских акул, и они от своей парадигмы не отойдут и никому не позволят ее изменить, в том числе Трампу», — резюмировал Франц Клинцевич.

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на CNN привела слова экс-директора национальной разведки США Джеймса Клеппера, который заявил, что Трамп, отрицая вмешательство России в американские выборы, дал понять другим странам, что на него можно оказывать давление. «Считаю, что и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним [Трампом]», — отметил Клеппер.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время контактов с Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме вновь отверг возможность вмешательства России в президентские выборы в США.

    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #сша #трамп #клинцевич
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