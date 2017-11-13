Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан

Москва, 13 ноября. Российские военнослужащие перебросили порядка 40 лайнеров и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористические маневры в Таджикистан. Об этом в понедельник сообщил командующий войсками ЦВО Ярослав Рощупкин.

По словам полковника, порядка 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три аэродрома Таджикистана для участия в совместных тренировочных учениях.

Он отметил, что российские летчики с неба будут прикрывать развертывание войск. Кроме того, они нанесут удары по условным террористам, а также обеспечат доставку военных грузов.

Сообщается, что в общей сложности в антитеррористических учениях будут участвовать свыше 5 тыс. военнослужащих.