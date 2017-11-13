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Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан
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    Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан

    10:49  13 Ноября 2017
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    Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан

    Москва, 13 ноября. Российские военнослужащие перебросили порядка 40 лайнеров и вертолетов Центрального военного округа (ЦВО) на антитеррористические маневры в Таджикистан. Об этом в понедельник сообщил командующий войсками ЦВО Ярослав Рощупкин. 

    По словам полковника, порядка 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа переброшены из России на три аэродрома Таджикистана для участия в совместных тренировочных учениях. 

    Россия направила 40 самолетов и вертолетов на учения в Таджикистан

    Он отметил, что российские летчики с неба будут прикрывать развертывание войск. Кроме того, они нанесут удары по условным террористам, а также обеспечат доставку военных грузов.

    Сообщается, что в общей сложности в антитеррористических учениях будут участвовать свыше 5 тыс. военнослужащих.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #учения #таджикистан #цво #военные #авиация
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