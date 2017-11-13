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Первый замминистра энергетики Текслер даст показания по делу Улюкаева
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    Первый замминистра энергетики Текслер даст показания по делу Улюкаева

    10:27  13 Ноября 2017
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    Первый замминистра энергетики Текслер даст показания по делу Улюкаева

    Москва, 13 ноября. Первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер прибыл в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

    Ожидалось, что на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля по делу Улюкаева выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, повестку Сечин не получал, хотя представители Замоскворецкого суда сообщали, что направляли ее.

    По информации агентства РИА Новости, Текслер уже находится в здании суда. По последним данным, Сечин также явился на заседание.

    Напомним, что именно Сечин в ходе операции ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, которое позволило бы «Роснефти» приобрести пакет «Башнефти».

    Автор: Дима Оленин
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    #башнефть #роснефть #улюкаев #сечин
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