Первый замминистра энергетики Текслер даст показания по делу Улюкаева

Москва, 13 ноября. Первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер прибыл в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Ожидалось, что на сегодняшнем заседании в качестве ключевого свидетеля по делу Улюкаева выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин. По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, повестку Сечин не получал, хотя представители Замоскворецкого суда сообщали, что направляли ее.

По информации агентства РИА Новости, Текслер уже находится в здании суда. По последним данным, Сечин также явился на заседание.

Напомним, что именно Сечин в ходе операции ФСБ передал Улюкаеву сумку с 2 млн долларов, которые следствие считает взяткой за выдачу заключения, которое позволило бы «Роснефти» приобрести пакет «Башнефти».