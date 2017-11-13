В МВД назвали причины давки после игры Россия — Аргентина в «Лужниках»
Москва, 13 ноября. Причиной давки после товарищеского матча сборных России и Аргентины на столичном стадионе «Лужники» стал запланированный на станции метро «Спортивная» ремонт. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
По данным ведомства, станция метрополитена «Воробьевы горы» не работала на вход, поскольку по пути к ней расположен находящийся на капитальном ремонте бассейн.
«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, некоторых болельщиков не выпускали с арены после игры в связи с необходимостью обеспечения их безопасности, сообщает «Свободная пресса».
Напомним, 11 ноября на стадионе «Лужники» состоялась товарищеская встреча сборной России против Аргентины. Подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:1.