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В МВД назвали причины давки после игры Россия — Аргентина в «Лужниках»
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    В МВД назвали причины давки после игры Россия — Аргентина в «Лужниках»

    10:17  13 Ноября 2017
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    В МВД назвали причины давки после игры Россия — Аргентина в «Лужниках»

    Москва, 13 ноября. Причиной давки после товарищеского матча сборных России и Аргентины на столичном стадионе «Лужники» стал запланированный на станции метро «Спортивная» ремонт. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 

    По данным ведомства, станция метрополитена «Воробьевы горы» не работала на вход, поскольку по пути к ней расположен находящийся на капитальном ремонте бассейн.

    «На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля», — уточнили в ведомстве. 

    Кроме того, некоторых болельщиков не выпускали с арены после игры в связи с необходимостью обеспечения их безопасности, сообщает «Свободная пресса»

    В МВД назвали причины давки после игры Россия — Аргентина в «Лужниках»

    Напомним, 11 ноября на стадионе «Лужники» состоялась товарищеская встреча сборной России против Аргентины. Подопечные Станислава Черчесова проиграли со счетом 0:1. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #мвд #лужники #давка
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