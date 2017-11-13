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Опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед «Водопад» с крейсера «Петр Великий»
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    Опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед «Водопад» с крейсера «Петр Великий»

    10:22  13 Ноября 2017
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    Опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед «Водопад» с крейсера «Петр Великий»

    Москва, 13 ноября. В Сети опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед противолодочного комплекса РПК-6 «Водопад», который осуществил крейсер «Петр Великий».

    Флагман Северного флота использовал необычное оружие. Ракето-торпеды «Водопад» после запуска уходят под воду, удаляются от корабля, а затем взлетают вверх из подводного положения.

    При достижении цели ракето-торпеда снова уходит в воду. Подчеркивается, что такая боеголовка может быть запущена как с надводных кораблей, так и с торпедных аппаратов подводных лодок.

    По словам специалистов, ракеты РПК-6 «Водопад» способный уничтожать субмарины противника, которые находятся на расстоянии до 50 километров.

    Телеканала «Звезда» опубликовал видео запуска ракето-торпеды «Водопад» с крейсера «Петр Великий».

    В конце сентября крейсер «Петр Великий» поразил цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами в ходе учений.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петр великий #ракеты #северный флот #крейсер #водопад #торпеды
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