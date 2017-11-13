Опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед «Водопад» с крейсера «Петр Великий»

Москва, 13 ноября. В Сети опубликовано видео запуска уникальных ракето-торпед противолодочного комплекса РПК-6 «Водопад», который осуществил крейсер «Петр Великий».

Флагман Северного флота использовал необычное оружие. Ракето-торпеды «Водопад» после запуска уходят под воду, удаляются от корабля, а затем взлетают вверх из подводного положения.

При достижении цели ракето-торпеда снова уходит в воду. Подчеркивается, что такая боеголовка может быть запущена как с надводных кораблей, так и с торпедных аппаратов подводных лодок.

По словам специалистов, ракеты РПК-6 «Водопад» способный уничтожать субмарины противника, которые находятся на расстоянии до 50 километров.

Телеканала «Звезда» опубликовал видео запуска ракето-торпеды «Водопад» с крейсера «Петр Великий».

В конце сентября крейсер «Петр Великий» поразил цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами в ходе учений.