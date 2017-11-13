Израиль прокомментировал совместное заявление Путина и Трампа по Сирии на АТЭС

Москва, 13 ноября. Израиль назвал позитивным развитием событий совместное заявление президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта в Сирии. Соответствующее заявление сделал министр по делам разведслужб Исраэль Кац.

Тем не менее, по словам министра, Израиль не является участником российско-американских соглашений по ситуации в Сирии. Власти намерены отстаивать собственные интересы.

«Мы доказали это в прошлом, и мы докажем это снова в будущем», — цитирует Каца агентство Associated Press.

Напомним, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление по Сирии в ходе встречи на полях саммита АТЭС, который проходил с 10 по 11 ноября во Вьетнаме. Мировые лидеры также подтвердили свои планы по уничтожение террористической организации «Исламское государство»1, деятельность которой запрещена в РФ. Путин и Трамп высказались за предотвращение опасных инцидентов с участием стран-партнеров, ведущих борьбу против ИГ1.

Израиль ведет рейды против ливанской шиитской группировки «Хезболлах», которая участвует в боевых действиях на территории Сирии на стороне правительственных сил. Осенью 2015 года Тель-Авив и Москва создали совместный координационный центр для обмена информацией, чтобы предотвратить случайные столкновения при проведении операций в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.