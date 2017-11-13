Микроавтобус с детьми протаранил скорую в Москве, есть пострадавшие
Москва, 13 ноября. Микроавтобус с детьми протаранил автомобиль скорой помощи в Москве. ЧП произошло на Малой Филевской улице в районе дома № 28.
Как стало известно ФАН, в салоне микроавтобуса находилось семь детей, никто из ребят не пострадал. Травмы получили только водитель и сопровождающий,
«К моменту прибытия экстренных служб для детей уже нашли другой транспорт», — уточнил источник.
В скорой помощи никто не пострадал. Медики ехали с выключенными проблесковыми маячками. Они возвращались с вызова, где оказывали помощь на месте, пациентов с ними не было.
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