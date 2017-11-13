Посольство в Иране не получало данных о пострадавших в землетрясении россиянах

Тегеран, 13 ноября. На данный момент посольство РФ в Иране не располагает сведениями о россиянах, которые пострадали при вчерашнем землетрясении на западе страны. Об этом сообщил пресс-атташе посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Как сообщил пресс-атташе посольства, российские граждане и принадлежащие дипломатическому представительству РФ здания попали в зону действия подземных толчков, однако серьезно не пострадали.

«Толчки ощущались в Тебризе, там есть российское владение и семейная пара комендантов, которые за ним смотрят. Они целы, живы и здоровы. Небольшой ущерб причинен полуразрушенному зданию на территории владения», — отметил представитель посольства РФ в Иране в разговоре с РИА Новости.

Напомним, землетрясение мощностью 7,3 балла произошло неподалеку от границы Ирана и Ирака, к югу от небольшого города Халабджа. В результате удара стихии погибло более 200 человек, ранены не менее 1,7 тысяч.