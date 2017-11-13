Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Двоих подростков подозревают в убийстве женщины в Новосибирске
Политика
На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс

    10:34  13 Ноября 2017
    92

    На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс

    Киев, 13 ноября. Заявления Генштаба ВС Украины о появлении в Крыму «многонациональной инспекционной группы США» может говорить о том, что американцы планируют оценить полевые условия и боевой потенциал украинских войск у границ полуострова. Выводы этой комиссии, как считает украинский политолог Вадим Карасев, могут оказать решающее влияние на предоставление Украине летального оружия для наступления на Донбасс.

    Карасев связал заявление украинского Генштаба с «информационным выбросом» о том, что Вашингтон намерен предложить России план по размещению в Донбассе международного миротворческого контингента в 20 тысяч человек. 

    «Возможно, это ознакомительная поездка для того, чтобы понять полевые условия, в которых придется действовать этим 20 тысячам миротворцев, — отмечает политолог. — Либо инспекция для того, чтобы понять ситуацию и перспективу предоставления Украине летального оружия».

    На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс

    Американцы выделили в своем бюджете 250 млн долларов на военную помощь Украине и в настоящее время должны понять, в каких видах этой помощи нуждается ВСУ.

    При этом очевидно, что на полуостров для «мониторинга военно-политической ситуации» американцы не попадут, уверен Карасев — для этого им необходимо было бы договариваться не с Киевом, а с Москвой. Максимум, что они могут — посетить контролируемую Киевом территорию на границе Херсонской области.

    На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        499
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        399
        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и двусторонние отношения

        2:19   13 Ноября 2017
        1062
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        2410