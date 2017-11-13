На Украине объяснили «американскую инспекцию» в Крыму подготовкой наступления на Донбасс

Киев, 13 ноября. Заявления Генштаба ВС Украины о появлении в Крыму «многонациональной инспекционной группы США» может говорить о том, что американцы планируют оценить полевые условия и боевой потенциал украинских войск у границ полуострова. Выводы этой комиссии, как считает украинский политолог Вадим Карасев, могут оказать решающее влияние на предоставление Украине летального оружия для наступления на Донбасс.

Карасев связал заявление украинского Генштаба с «информационным выбросом» о том, что Вашингтон намерен предложить России план по размещению в Донбассе международного миротворческого контингента в 20 тысяч человек.

«Возможно, это ознакомительная поездка для того, чтобы понять полевые условия, в которых придется действовать этим 20 тысячам миротворцев, — отмечает политолог. — Либо инспекция для того, чтобы понять ситуацию и перспективу предоставления Украине летального оружия».

Американцы выделили в своем бюджете 250 млн долларов на военную помощь Украине и в настоящее время должны понять, в каких видах этой помощи нуждается ВСУ.

При этом очевидно, что на полуостров для «мониторинга военно-политической ситуации» американцы не попадут, уверен Карасев — для этого им необходимо было бы договариваться не с Киевом, а с Москвой. Максимум, что они могут — посетить контролируемую Киевом территорию на границе Херсонской области.