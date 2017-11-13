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Сирия: сдавшиеся в Алеппо боевики попросили о снисхождении
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    Сирия: сдавшиеся в Алеппо боевики попросили о снисхождении

    10:07  13 Ноября 2017  /обновлено: 10:21  13 Ноября 2017
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    Сирия: сдавшиеся в Алеппо боевики попросили о снисхождении

    Дамаск, 12 ноября. Сдавшиеся на севере Алеппо 25 бывших боевиков заявили, что надеются на снисхождение властей.

    Все они рассчитывают на амнистию и легализацию, рассказалпредставитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

    Он уточнил, что бывших боевиков после досмотра  в месте перехода в населенном пункте Таха отправили на автобусах в Алеппо, где сотрудники сирийских спецслужб будут устанавливать достоверность их объяснений о том, что вступать в банды они были вынужденно.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #боевики
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