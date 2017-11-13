Сирия: сдавшиеся в Алеппо боевики попросили о снисхождении

Дамаск, 12 ноября. Сдавшиеся на севере Алеппо 25 бывших боевиков заявили, что надеются на снисхождение властей.

Все они рассчитывают на амнистию и легализацию, рассказалпредставитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

Он уточнил, что бывших боевиков после досмотра в месте перехода в населенном пункте Таха отправили на автобусах в Алеппо, где сотрудники сирийских спецслужб будут устанавливать достоверность их объяснений о том, что вступать в банды они были вынужденно.