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Сербия заявила, что не хочет в НАТО и никогда не введет санкции против РФ
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    Сербия заявила, что не хочет в НАТО и никогда не введет санкции против РФ

    10:23  13 Ноября 2017
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    Сербия заявила, что не хочет в НАТО и никогда не введет санкции против РФ

    Белград, 13 ноября. Сербия никогда не присоединится к европейским санкциям против России и не стремится в НАТО, заявил министр иностранных дел и вице-премьер этой страны Ивица Дачич. 

    Он подчеркнул, что Белград «надеется и желает отмены санкций против России как можно скорее». Несмотря на то, что Сербия сталкивается с последствиями своего решения, она будет последовательна в своей политике.

    «Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей», — сказал Дачич, отметив, что в присоединении к НАТО или любому другому военному союзу Белград не заинтересован и собирается и дальше придерживаться своей «твердой линии» — политики военного нейтралитета.

    «Хотя мы стараемся улучшить наше сотрудничество с альянсом через «Партнерство ради мира». НАТО — это необходимый союзник для охраны и защиты сербского населения в Косово. Но не забывайте, что мы сотрудничаем и с РФ, и с ЕС, и с США», — сказал он в интервью, опубликованном в газете «Известия».

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #россия #нато #сербия
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