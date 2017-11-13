Сербия заявила, что не хочет в НАТО и никогда не введет санкции против РФ

Белград, 13 ноября. Сербия никогда не присоединится к европейским санкциям против России и не стремится в НАТО, заявил министр иностранных дел и вице-премьер этой страны Ивица Дачич.

Он подчеркнул, что Белград «надеется и желает отмены санкций против России как можно скорее». Несмотря на то, что Сербия сталкивается с последствиями своего решения, она будет последовательна в своей политике.

«Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей», — сказал Дачич, отметив, что в присоединении к НАТО или любому другому военному союзу Белград не заинтересован и собирается и дальше придерживаться своей «твердой линии» — политики военного нейтралитета.

«Хотя мы стараемся улучшить наше сотрудничество с альянсом через «Партнерство ради мира». НАТО — это необходимый союзник для охраны и защиты сербского населения в Косово. Но не забывайте, что мы сотрудничаем и с РФ, и с ЕС, и с США», — сказал он в интервью, опубликованном в газете «Известия».