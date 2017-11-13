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Происшествия
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Эксперт рассказал, как покупка Турцией российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США
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    Эксперт рассказал, как покупка Турцией российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США

    10:14  13 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал, как покупка российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США

    Москва, 13 ноября. Российский зенитный ракетный комплекс С-400, который способен ликвидировать все существующие на сегодняшний день средства военного воздушного и космического нападения, в последнее время становится заветной мечтой многих стран. 

    Напомним, накануне в министерстве обороны Турции сообщили о покупке российских С-400.

    По словам главы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, боевики ИГ1 (группировка запрещена в России) на Ближнем Востоке являются не одной дестабилизирующей регион силой, которая может привести к масштабным вооруженным конфликтам, пишет «Экономика сегодня»

    Эксперт рассказал, как покупка российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США

    «Приобретение российских С-400 Турцией показывает, что все игроки региона хорошо понимают, что даже вытеснение из Сирии ИГ не означает, что в регионе наступит мир», — отметил эксперт. 

    Политолог также заявил, что Анкара учла события, произошедшие во время вторжения США под вымышленным предлогом на территорию Ирака, и ни в коем случае не допустит повторения такого сценария.

    Егорченков добавил, что ключевая причина успеха военной операции США против Багдада заключалась в ликвидации «стратегических объектов и поражении крупных боевых подразделений» при помощи своих ВВС.

    Эксперт рассказал, как покупка российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США

    Эксперт также полагает, что «Анкара учитывает все вероятные сценарии и перспективы» и покупка российских С-400 де-факто сорвала «иракский сценарий» американской стороны, которую можно подозревать в причастности к организации попытки государственного переворота в Турции в минувшем году.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #турция #с-400 #зрк
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