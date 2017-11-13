Эксперт рассказал, как покупка Турцией российских С-400 сорвала «иракский сценарий» США

Москва, 13 ноября. Российский зенитный ракетный комплекс С-400, который способен ликвидировать все существующие на сегодняшний день средства военного воздушного и космического нападения, в последнее время становится заветной мечтой многих стран.

Напомним, накануне в министерстве обороны Турции сообщили о покупке российских С-400.

По словам главы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, боевики ИГ1 (группировка запрещена в России) на Ближнем Востоке являются не одной дестабилизирующей регион силой, которая может привести к масштабным вооруженным конфликтам, пишет «Экономика сегодня».

«Приобретение российских С-400 Турцией показывает, что все игроки региона хорошо понимают, что даже вытеснение из Сирии ИГ не означает, что в регионе наступит мир», — отметил эксперт.

Политолог также заявил, что Анкара учла события, произошедшие во время вторжения США под вымышленным предлогом на территорию Ирака, и ни в коем случае не допустит повторения такого сценария.

Егорченков добавил, что ключевая причина успеха военной операции США против Багдада заключалась в ликвидации «стратегических объектов и поражении крупных боевых подразделений» при помощи своих ВВС.

Эксперт также полагает, что «Анкара учитывает все вероятные сценарии и перспективы» и покупка российских С-400 де-факто сорвала «иракский сценарий» американской стороны, которую можно подозревать в причастности к организации попытки государственного переворота в Турции в минувшем году.

1 Организация запрещена на территории РФ.