В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не собирается восстанавливать российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, которое состоится 16 ноября. Об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зеппельт отметил, что такое решение может привести к тому, что российская сборная будет отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее.

По его словам, «Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб».

В ноябре 2015 года WADA предъявила России обвинения в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Кроме того, агентство вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления агентства будет рассмотрен 16 ноября. Отметим, что Москва неоднократно подчеркивало отсутствие в стране государственной поддержки применения допинга в спорте.

Как сообщает «Газета.ru», WADA по-прежнему уверено в результатах расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Реакция Совфеда

Заместитель председателя комитет Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов прокомментировал ФАН возможность отстранения России от Олимпиады-2018.

«Я не большой специалист в спортивной тематике, но в том, что есть политическая подоплека во всей этой истории, — у меня никаких сомнений нет. Кто там куда пойдет, зависит от политических настроений. И в этом отношении понятно, что американцы, не все, конечно, а те, кто раскрутил эту всю историю вокруг России, продолжают муссировать эту тему. Они так просто не успокоятся, и будут дожимать по всем фронтам, в том числе и в сфере спорта. И политизирование этой темы, наверное, не скоро закончится», — пояснил Андрей Климов.

Сенатор напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал: не надо заниматься политизацией спортивной сферы.

«У нас есть люди, которые отвечают за развитие спорта. Они должны соотносить свои действия и с позицией наших спортсменов, и позицией видов спорта. Думаю, что нам надо с нашими коллегами, в том числе и американскими партнерами, доводить дело до конца, но не в политической плоскости. К сожалению, это не скорый процесс», — добавил Климов.

«Вообще, если хотите знать мою личную точку зрения, не как сенатора, а как гражданина, то, мне кажется, мы в свое время слишком доверчиво отнеслись к как бы равным условиям на международной арене. Во времена Советского Союза мы с осторожностью относились к вхождению на разного рода международные площадки, понимая, что будет предвзятое отношение. Они открывают двери только для тех, кого хотят там видеть и кто готов играть по их правилам. Но вот правила эти не всем нравятся. Мы должны понимать, что если мы вошли в этот мир, он несовершенен, может быть агрессивен по отношению к нам. Мы не должны там ожидать абсолютного равноправного к себе отношения. Ожидать можно, но это заблуждение. Этот мир устроен не по нашим правилам. Люди, которые нам говорили, что они всех рады видеть, врали. Мне за ребят просто обидно, которые думают, что попадают в международное общество равных возможностей, но оказываются совсем не там, а в очередном филиале Госдепартамента. Вот это печально. Если бы мы за эти 25 лет развернули сеть спортивных мероприятий международного уровня, допустим, для стран постсоветского пространства, для тех, с кем мы в нормальных отношениях находимся, было бы намного легче. Наша главная ошибка — мы им слишком доверяли, в том числе и в спорте», — резюмировал Андрей Климов.

О, спорт, ты – ложь

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вполне возможно, сейчас ситуация с обвинениями российских спортсменов в употреблении допинга находится в патовом состоянии.