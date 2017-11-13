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Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона
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    Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона

    9:39  13 Ноября 2017
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    Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона

    Москва, 13 ноября. Владельцы нового смартфона iPhone X американской компании Apple оценили гаджет, а также сообщили о его недостатках. 

    Пользователи «яблочного» смартфона удивились, что в девайсе за 80 тыс. рублей также есть дефекты. Некоторые из зафиксированных недостатков относятся к банальным. Речь в том числе идет об активации устройства.

    Помимо этого, экран iPhone X может выгорать. Чтобы предотвратить это, инженеры придумали специальную инструкцию с советами и рекомендациями, пишет «Инфореактор»

    Некоторые владельцы сообщили, что на смартфонах появилась зеленая линия на экране буквально после двух-трех дней эксплуатации. 

    Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона

    Также важным недостатком стала реакция на температурный режим. При низких температурах экран устройства не реагирует на прикосновение. 

    Ранее эксперты объяснили, почему смартфон Galaxy S8 лучше iPhone X‍.

    Автор: Дана Балан
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    #apple #технологии #iphone x #недостатки
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