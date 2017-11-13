Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона

Москва, 13 ноября. Владельцы нового смартфона iPhone X американской компании Apple оценили гаджет, а также сообщили о его недостатках.

Пользователи «яблочного» смартфона удивились, что в девайсе за 80 тыс. рублей также есть дефекты. Некоторые из зафиксированных недостатков относятся к банальным. Речь в том числе идет об активации устройства.

Помимо этого, экран iPhone X может выгорать. Чтобы предотвратить это, инженеры придумали специальную инструкцию с советами и рекомендациями, пишет «Инфореактор».

Некоторые владельцы сообщили, что на смартфонах появилась зеленая линия на экране буквально после двух-трех дней эксплуатации.

Также важным недостатком стала реакция на температурный режим. При низких температурах экран устройства не реагирует на прикосновение.

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