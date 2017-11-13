Трамп сделал заявление об отношениях США и Филиппин

Манила, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Маниле, назвал «отличными» отношения между США и Филиппинами.

С таким заявлением, как сообщает телеканал ABS-CBN, он выступил в ходе двусторонней встречи с лидером Филиппин Родриго Дутерте, пишет РИА Новости.

«Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая», — заметил также Трамп.

Как сообщалось ранее, на Филиппины Трамп прибыл 12 ноября вечером в рамках своего азиатского турне для участия в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН.

Визит Трампа продлится до 14 ноября. Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13–14 ноября.