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Политика
Трамп сделал заявление об отношениях США и Филиппин
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    Трамп сделал заявление об отношениях США и Филиппин

    9:17  13 Ноября 2017
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    Трамп сделал заявление об отношениях США и Филиппин

    Манила, 13 ноября. Президент США Дональд Трамп, находясь с официальным визитом в Маниле, назвал «отличными» отношения между США и Филиппинами. 

    С таким заявлением, как сообщает телеканал ABS-CBN, он выступил в ходе двусторонней встречи с лидером Филиппин Родриго Дутерте, пишет РИА Новости.

    «Мне было очень приятно находиться здесь. Погода всегда хорошая», — заметил также Трамп.

    Как сообщалось ранее, на Филиппины Трамп прибыл 12 ноября вечером в рамках своего азиатского турне для участия в мероприятиях в рамках начавшегося в понедельник саммита АСЕАН.

    Визит Трампа продлится до 14 ноября. Основные мероприятия 31-го саммита АСЕАН в Маниле намечены на 13–14 ноября. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #дутерте #филиппины #трамп
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