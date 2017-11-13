Сирия: в провинции Алеппо властям САР сдались 25 боевиков

Алеппо, 13 ноября. Более 20 боевиков сдались правительственным властям на севере провинции Алеппо. Об этом в понедельник сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин.

По его словам, для участников нелегальных бандитских формирований и боевиков уже организован выход. Он уточнил, что сирийским властям сдались 25 боевиков.

Экс-радикалов выводили под конвоем сирийских военных и правоохранительных органов, передает РИА Новости.

«Стремительное наступление правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России вызвало у террористов панику и массовое бегство», — подчеркнул Потянихин.

По словам сложивших оружие боевиков, они не причастны к бандформированиям.