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Сирия: в провинции Алеппо властям САР сдались 25 боевиков
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    Сирия: в провинции Алеппо властям САР сдались 25 боевиков

    9:02  13 Ноября 2017  /обновлено: 9:13  13 Ноября 2017
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    Сирия: в провинции Алеппо властям САР сдались 25 боевиков

    Алеппо, 13 ноября. Более 20 боевиков сдались правительственным властям на севере провинции Алеппо. Об этом в понедельник сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон Александр Потянихин. 

    По его словам, для участников нелегальных бандитских формирований и боевиков уже организован выход. Он уточнил, что сирийским властям сдались 25 боевиков.

    Сирия: в провинции Алеппо властям САР сдались 25 боевиков

    Экс-радикалов выводили под конвоем сирийских военных и правоохранительных органов, передает РИА Новости.

    «Стремительное наступление правительственных войск Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России вызвало у террористов панику и массовое бегство», — подчеркнул Потянихин.

    По словам сложивших оружие боевиков, они не причастны к бандформированиям.  

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #алеппо
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