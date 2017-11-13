Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»

Манила, 13 ноября. Экономические ограничения в большей степени используются в качестве механизма конкурентной борьбы на мировых рынках. Об этом заявил глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе саммита АСЕАН на Филиппинах.

«Все чаще используются и методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — отметил российский премьер-министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день создаются линии будущей мировой экономики.

Напомним, ранее заместитель главы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что шаги американского руководства, речь также идет о санкциях, заводят отношения двух стран все дальше в тупик.

Ранее Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН.