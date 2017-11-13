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Политика
Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»
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    Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»

    9:20  13 Ноября 2017
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    Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»

    Манила, 13 ноября. Экономические ограничения в большей степени используются в качестве механизма конкурентной борьбы на мировых рынках. Об этом заявил глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе саммита АСЕАН на Филиппинах.

    «Все чаще используются и методы так называемого нового протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — отметил российский премьер-министр. 

    Он также отметил, что на сегодняшний день создаются линии будущей мировой экономики.

    Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»

    Напомним, ранее заместитель главы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что шаги американского руководства, речь также идет о санкциях, заводят отношения двух стран все дальше в тупик.

    Ранее Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #медведев #асеан
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