Стало известно, как расслабляются работающие на саммите АСЕАН журналисты

Манила, 13 ноября. Журналистам со всего мира, работающим на Филиппинах на саммите АСЕАН, предлагают снять стресс в специальных комнатах.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие помещения расположены на выходе из пресс-центра. Волонтеры приглашают всех желающих расслабиться, а заодно познакомиться с искусством знаменитого филиппинского массажа.

В кабинетах установлены специальные кресла, на которых филиппинки делают журналистам массаж шейно-воротниковой зоны и головы. Что интересно, услуга пользуется спросом — пустых кресел здесь не бывает с момента открытия.