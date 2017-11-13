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Политика
Клинцевич прокомментировал слова экс-главы ЦРУ о запугивании Путиным Трампа
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    Клинцевич прокомментировал слова экс-главы ЦРУ о запугивании Путиным Трампа

    8:58  13 Ноября 2017
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    Клинцевич прокомментировал слова экс-главы ЦРУ о запугивании Путиным Трампа

    Москва, 13 ноября. Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан считает, что президент России Владимир Путин мог запугать американского коллегу Дональда Трампа. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление Бреннана. 

    «Это вообще какая-то конспирология. Видимо, саммит АТЭС, несмотря на несостоявшуюся там полноценную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, породил у определенных кругов в США некоторое беспокойство», — написал российский сенатор на своей странице в Facebook. 

    Клинцевич прокомментировал слова экс-главы ЦРУ о запугивании Путиным Трампа

    По мнению Клинцевича, США готовы на все, чтобы убить на корню даже малейший шанс нормализации отношений между двумя странами. 

    Напомним, как ранее сообщала «Свободная пресса», экс-глава ЦРУ предположил, что «глава российского государства мог запугать Трампа». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #трамп
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