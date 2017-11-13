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Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН
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    Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН

    8:46  13 Ноября 2017
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    Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН

    Манила, 13 ноября. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 в Маниле.

    По словам главы правительства России, РФ и государства АСЕАН пока реализовали еще не все возможности. По его словам, товарооборот сейчас не так велик, по сравнению с имеющимся потенциалом.

    Медведев добавил, что ежегодно он колеблется на цифре около 15 миллиардов долларов. В 2016 году совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН составил в 2016 году 13,6 миллиарда долларов. Медведев напомнил, что в текущем году показатель уже вырос на треть.

    Как писала Газета.ru, ранее премьер рассказал, что Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН. 

    Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #дмитрий медведев #асеан #товарооборот
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