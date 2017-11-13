Медведев рассказал о потенциале товарооборота России и стран АСЕАН

Манила, 13 ноября. Товарооборот между Россией и странами АСЕАН имеет потенциал для многократного роста. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 в Маниле.

По словам главы правительства России, РФ и государства АСЕАН пока реализовали еще не все возможности. По его словам, товарооборот сейчас не так велик, по сравнению с имеющимся потенциалом.

Медведев добавил, что ежегодно он колеблется на цифре около 15 миллиардов долларов. В 2016 году совокупный товарооборот между Россией и АСЕАН составил в 2016 году 13,6 миллиарда долларов. Медведев напомнил, что в текущем году показатель уже вырос на треть.

Как писала Газета.ru, ранее премьер рассказал, что Россия заинтересована в широком взаимодействии с АСЕАН.